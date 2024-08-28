Хайфа, Израиль, 28 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Пятилетний мальчик по неосторожности разбил амфору возрастом не менее 3,5 тыс. лет в музее Хехта в Израиле, сообщает портал Ynetnews.

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В публикации уточняется, что семья с ребёнком пришла в музей Хехта при Хайфском университете на прошлой неделе. Мальчик из любопытства потянул кувшин. Сосуд не был защищён специальным ограждением, упал и разбился. По информации сотрудников музея, данный артефакт датируется 2200-1500 годами до нашей эры.

Амфора на протяжении последних 35 лет была частью постоянной композиции музея. Директор учреждения Инбал Ривлин объяснила, что артефакт был выставлен без защитного стекла по желанию основателя музея Рубена Хехта, который считал, что подобные места должны быть «живыми и динамичными».

После произошедшего директор музея пригласила семью ещё раз прийти на экскурсию с гидом. Она добавила, что реставраторы восстановят разбитый экспонат, после чего его вернут на место. Также Ривлин сообщила, что после случившегося в музее планируют специально создать новые экспонаты, к которым дети смогут прикасаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что две древнеримские скульптуры в ватиканском музее Кьярамонти получили повреждения после того, как их намеренно опрокинул один из посетителей. Сотрудники музея задержали вандала, после чего передали полиции Ватикана. Причинённый скульптурам ущерб оценили как «незначительный».