Красногорск, 28 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Московской области 9-летнему школьнику прострелили руку на футбольном поле, пишет Telegram-канал Shot.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 27 августа во дворе школы № 2 на Новом шоссе. В какой-то момент неожиданно раздался выстрел. Выяснилось, что в ребёнка выстрелили из пневматического оружия из соседнего дома.

Пуля прошла навылет по мягким тканям. Мать ребёнка обратилась в полицию, в настоящее время злоумышленника ищут.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года в подмосковной деревне Мартемьяново мужчина случайно выстрелил в маленькую дочь своих друзей, шестилетний ребёнок умер в больнице. Компания решила пострелять из пневматического оружия по алюминиевым банкам. В момент передачи винтовки москвич случайно выстрелили в сторону.

В июле мужчина в хуторе Угольском в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице. В результате 12-летний ребёнок был госпитализирован.