Москва, 28 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Киев распространяет фейки о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы помогают мирным жителям в Курской области. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Sergey Petrov/Global Look Press Мария Захарова

«Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы», — сказала она.

Захарова отметила, что эти фейки тут же разоблачаются и публикуются их опровержения.

Официальный представитель МИД добавила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают, что их заставляют заниматься мародёрством. На территории Курской области также фиксируются грабежи захваченных жилых домов.

28 августа пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский рассказал, что украинским военным было дано распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области.

Военнопленный Николай Тяжкороб признался, что украинские бойцы в Курской области занимались мародёрством и вели себя как дикари или слабоумные. Они грабили дома мирных жителей. По его словам, военнослужащие ВСУ входили в покинутые жилища, забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь, а также спускались в погреба за едой.