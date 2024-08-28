Посетитель ударил сотрудницу ПВЗ Wildberries, не разобравшую его речь
Москва, 28 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Мужчина с дефектом речи ударил товаром сотрудницу одного из пунктов выдачи заказов Wildberries, когда она не поняла его слов. Видеозапись инцидента 28 августа опубликовал телеканал «360».
На кадрах видеозаписи, снятых камерой наблюдения в салоне, видно, что клиент попытался что-то объяснить оператору пункта выдачи заказов. Возможно, он просил бумагу или высказывал претензии, однако женщина не смогла его понять. Тогда мужчина взял товар и швырнул его в голову сотрудницы. Когда и в каком регионе произошёл конфликт, не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля 2023 года в Подмосковье арестовали иностранца, который ударил сотрудницу пункта выдачи заказов. Нетрезвый мужчина ударил кулаком по лицу девушку, работающую в Лыткарине на пункте выдачи заказов. Телесные повреждения продавцу-консультанту он причинил «из хулиганских побуждений», а затем скрылся с места происшедшего. Позднее злоумышленника задержали в Брянской области полицейские. Мужчина признал свою вину.