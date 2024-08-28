Москва, 28 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Мужчина с дефектом речи ударил товаром сотрудницу одного из пунктов выдачи заказов Wildberries, когда она не поняла его слов. Видеозапись инцидента 28 августа опубликовал телеканал «360».

Кадр из видео

На кадрах видеозаписи, снятых камерой наблюдения в салоне, видно, что клиент попытался что-то объяснить оператору пункта выдачи заказов. Возможно, он просил бумагу или высказывал претензии, однако женщина не смогла его понять. Тогда мужчина взял товар и швырнул его в голову сотрудницы. Когда и в каком регионе произошёл конфликт, не уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911978" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина с дефектом речи ударил сотрудницу Wildberries товаром за то, что она его не понимала

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля 2023 года в Подмосковье арестовали иностранца, который ударил сотрудницу пункта выдачи заказов. Нетрезвый мужчина ударил кулаком по лицу девушку, работающую в Лыткарине на пункте выдачи заказов. Телесные повреждения продавцу-консультанту он причинил «из хулиганских побуждений», а затем скрылся с места происшедшего. Позднее злоумышленника задержали в Брянской области полицейские. Мужчина признал свою вину.