Москва, 28 августа, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Москве в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построены новые школы, музеи и другие социально-культурные объекты. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

«Запустили программу в 2020 году, чтобы с помощью инвесторов строить социально и экономически важные объекты, а также создавать для москвичей рабочие места ближе к дому. Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов», — написал Собянин в Telegram-канале.

Отмечается, что всего на средства инвесторов по программе построят свыше 200 объектов.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Собянин сообщил, что принятая стратегия по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры Москвы до 2030 года включает в себя десятки мероприятий.

24 августа мэр Москвы проинформировал, что на территории Восточного атомного округа (ВАО) Москвы в данный момент ведётся строительство 13 объектов социального характера.