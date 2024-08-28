Москва, 28 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России существенно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении, сообщил 28 августа советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

«Если отслеживать в динамике последних трёх дней, то мы достаточно существенно продвинулись на покровском направлении», — сказал он.

По его словам, в Гродовке идут серьёзные бои. Кроме того, если российским военным удастся добиться существенных успехов на Красном Яре и в Николаевке, то этот населённый пункт будет взят по кольцу.

Кимаковский добавил, что в ходе выполнения боевых задач ВС России стараются оберегать от разрушений населённые пункты, которые освобождают.

Как передавало ИА Регнум, по данным издания The Economist, бойцы ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава.

ВСУ начали покидать позиции в восточной части села Карловка на красноармейском направлении. Благодаря действиям российских военных на этом участке фронта украинские подразделения лишились существенной части логистических путей, необходимых для прибытия резервов и подкреплений, проинформировали 24 августа в силовых структурах ДНР.

Ранее 22 августа стало известно, что назначенные Киевом власти Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике пытаются сделать всё, чтобы жители покинули город до конца недели. По словам и. о. главы администрации Юрия Третьяка, армия России продвигается «быстрее, чем ожидалось», и на этом фоне многие гоорожане отказываются уезжать и прячут своих детей от местных властей.