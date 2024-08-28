Москва, 28 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Требования Украины к Белоруссии об отводе войск от государственной границы неприемлемые, нелогичные и хамские. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 28 августа.

AP/TASS

«Это очередное хамское заявление МИД Украины… Теперь уже с угрозами разнузданного характера в адрес Белоруссии и белорусов», — сказала Захарова.

Белорусский МИД отреагировал на «ультимативный наскок Киева», в котором нет логики, жёстко, точно, иронично и оправданно. Минск задействовал войска, чтобы обеспечить безопасность белорусской территории, на фоне постоянных провокаций украинской стороны на границе, в том числе с использованием беспилотников, добавила дипломат.

По её словам, угрозы в адрес Минска чреваты последствиями для Киева и его покровителей на Западе. В этой связи руководству НАТО следует «остудить пыл своих ретивых подопечных», которые могут вовлечь альянс в масштабные боевые действия, отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский МИД заявил, что Белоруссия якобы сосредоточила свои войска в Гомельской области у северных границ Украины. Из-за этого Киев потребовал от Минска отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальнобойность имеющихся у Белоруссии средств поражения. На Украине пояснили, что это поможет избежать «трагических ошибок».

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Киев не присылал Минску официальных просьб об отводе войск от границы. Он отметил, что украинская сторона устраивает провокации на границе, в частности забрасывает в Белоруссию террористов и минирует приграничную зону. Киевский режим, добавил он, сосредоточил со своей стороны границы более 100 тыс. военнослужащих.