Париж, 28 августа, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Прокуратура Франции 28 августа подтвердила, что следствие перевело основателя Telegram Павла Дурова для допроса в суд, где ему может быть предъявлено обвинение.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

Следствие распорядилось завершить срок содержания основателя Telegram под стражей, сообщила ТАСС прокуратура.

«Следователь распорядился о завершении срока содержания Дурова под стражей и его переводе в суд, где ему может быть предъявлено обвинение», — заявил собеседник агентства.

Ранее в этот же день французские СМИ сообщили, что Дурова доставили в суд. 28 августа срок предварительного задержания бизнесмена истёк. Согласно французскому законодательству, он не может превышать 96 часов. После этого суд должен либо отпустить задержанного, либо предъявить ему официальные обвинения, либо продлить срок ареста.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям Макрона, дело будет являться именно политическим, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

28 августа Forbes сообщил, что Ирина Болгар, называющая себя матерью трёх детей Павла Дурова, подала против него иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что Дуров применил физическое насилие в отношении одного из их общих детей, отмечалось в материале.

На данный момент Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями, но в западном «демократическом мире» существует масса способов оказать давление на человека, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.