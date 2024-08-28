Москва, 28 августа, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости лихорадкой Западного Нила незначительно превысил в России среднемноголетний показатель. Случаи заражения выявлены в 22 регионах, сообщает 28 августа пресс-служба Роспотребнадзора.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Заболевание стали чаще выявлять в том числе из-за усиления мониторинговых исследований, пояснили в ведомстве.

«Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста входят в группу риска. Кровососущие комары — переносчики лихорадки — встречаются в Центральной части России и Поволжье, их распространению способствует потепление климата.

Специалисты напомнили основные правила профилактики лихорадки Западного Нила: использование репеллентов, антимоскитных сеток и фумигаторов для защиты от комаров. Следует избегать нахождения в заболоченных местах и не допускать появления на дачах, балконах и лоджиях ёмкостей с затхлой водой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля глава Общественного совета при Росгидромете эксперт-энвайронменталист Вадим Петров заявил о беспокойстве учёных и медиков из-за распространения в России лихорадки Западного Нила. Он подчеркнул, что важно обеспечить интегрированный подход к контролю за численностью комаров, а также улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний.

Более 80% случаев лихорадки Западного Нила регистрируются в России в субъектах Южного федерального округа. Рост заболеваемости в других регионах происходит из-за изменения климата и смещения миграции перелётных птиц — главных источников возбудителя лихорадки.

В частности, в Татарстане за период с 21 июля по 27 августа зарегистрировали 59 подтверждённых случаев заболевания, 58 человек были госпитализированы.