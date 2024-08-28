Москва, 28 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. К старту нового учебного года платформа Сферум подготовила новые функции для педагогов, родителей и учащихся. обновления создавались в соответствии с запросами пользователей, рассказали в пресс-службе VK.

Global Look Press

Так, в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появилось мини-приложение «Помощник ученика», с помощью которого учащиеся 5-9 классов смогут самостоятельно готовиться онлайн к всероссийским проверочным работам (ВПР) и основному государственному экзамену (ОГЭ).

Разработчики существенно расширили возможности трансляция и звонков, а также обновили чаты и каналы. Также появилась новая функция для безопасного общения — переписка, например, с учеником параллельного класса, с которым школьник не состоит ни в одном чате, будет активирована только после подтверждения запроса на неё.

Ещё одна новая функция, о необходимости которой говорили педагоги, — возможность настроить режим «Не беспокоить», чтобы чаты не мешали учителям в нерабочее время.

В свою очередь, в каналах Сферума появится возможность публиковать отложенные посты и многое другое.

Кроме того, запущен чат-бот, который помогает школьникам и учителям быстро и не покидая сервис ознакомиться с культурными мероприятиями (спектакли, концерты, кино, выставки и т.д.) в рамках программы «Пушкинская карта».

Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями обновленного учебного профиля Сферум, пользователям необходимо обновить мобильное приложение VK Мессенджер. Также важно связать свой учебный профиль с аккаунтом в электронном журнале и дневнике, чтобы сразу получить доступ ко всем обновлённым учебным чатам.

«Цифровой помощник ученика» — это один из новых федеральных сервисов, который является компонентом Цифровой образовательной среды. Весь образовательный контент в сервисе верифицирован Министерством просвещения РФ. Ученики могут выполнять задания онлайн по различным предметам и таким образом готовиться к ВПР и ОГЭ тогда, когда им удобно. Мини-приложение ученики смогут найти в каталоге образовательных сервисов в учебном профиле», — рассказали в пресс-службе.

«Помощник педагога» представляет собой чат-бот, разработанный специально для Росборнадзора. Сервис поможет упростить взаимодействие между педагогами и службой, а также снизить бюрократическую нагрузку.

Разработчики сервиса также активировали возможность участия во Всероссийских Олимпиадах через учебный профиль Сферум. Таким образом уже можно зарегистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту 2024.

«Обновления учебного профиля Сферум к новому учебному году призваны повысить качество онлайн-коммуникаций по учебе между педагогами, учащимися и их родителями, а также наделить образовательные организации России самыми современными цифровыми инструментами. Так, мини-приложение «Помощник ученика» поможет школьникам готовиться к экзаменам в индивидуальном режиме, а большой выбор цифровых наград поможет мотивировать учеников не только хорошими оценками», — отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

В апреле ИА Регнум писало, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации. Количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Так, число педагогов, зарегистрированных в Сферуме, увеличилось за прошедший год в 2,5 раза.