Луцк, Украина, 28 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, наименование военкомата на Украине) будут открывать огонь на поражение в случае возникновения угрозы их жизни, заявил 28 августа ТЦК Волынской области.

Иван Шилов ИА Регнум

На своей странице в соцсети ТЦК напомнил, что накануне в областном центре — Луцке неизвестный открыл стрельбу по военкомам и охране ТЦК. Ему удалось скрыться. Один из военнослужащих, охранявших ТЦК, получил ранение. Правоохранительные органы ведут поиск стрелявшего, сказано в сообщении.

«До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону», — заявило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, весной 2024 года киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, в частности, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте.

Украинские СМИ ежедневно сообщают о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержать мужчин для мобилизации. На Украине формируется организованное сопротивление мобилизации, отмечал ирландский журналист Чей Боуз, напомнив, что жители страны всё чаще сжигают «машины банд похитителей диктатора Зеленского».

Украинской молодёжи стоит не дожидаться своей «могилизации», принципиальное решение о которой, судя по всему, уже принято, а искать любые пути уехать из страны, власть которой намерена заставить их умереть или стать калеками ради продолжения собственного существования, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.