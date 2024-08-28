Москва, 28 августа, 2024, 15:20 — ИА Регнум. «Российские железные дороги» (РЖД) впервые запустили беспилотный поезд «Ласточка», он начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК), сообщили 28 августа в пресс-службе РЖД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Впервые в истории железнодорожного транспорта России ОАО «РЖД» запустило электропоезд, который будет перевозить пассажиров в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать по Московскому центральному кольцу.

В компании уточнили, что автоматика полностью берёт на себя ведение поезда, однако машинист будет находиться в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал планы по модернизации и развитию транспортной системы столицы до 2030 года наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Градоначальник отметил, что основой решения транспортной проблемы столицы стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру. Одновременно с этим велись и работы по расширению дорог, строилась новая дорожная сеть.

К 2030 году, по словам Собянина, в столичном транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях. При этом ряд проектов, основанных на работе искусственного интеллекта, в московском транспорте уже действует. В том числе речь идёт о системах с элементами беспилотного управления в трамваях и поездах метро.