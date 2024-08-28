Москва, 28 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Таксистом, который угрожал пассажирке, а затем высадил её на оживлённой трассе в Москве, оказался чемпион столицы в любительской лиге UFL по грэпплингу. По данным ИА Регнум, Фаридун Мадалиев одержал победу на первенстве в Москве в 2022 году.

В соцсетях мужчина публикует много фото из октагона и с соревнований. На одном из снимков он запечатлён с медалью. При этом ведёт аккаунты Фаридун под другим именем, но в описании профиля утверждает, что является чемпионом Москвы по грэпплингу одного из любительских промоушенов и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Помимо увличения боевыми искусствами Мадалиев работает таксистом в сервисах «Яндекса». 26 августа мужчина устроил скандал с пассажиркой. Как рассказала ИА Регнум Дарья Д. она попросила водителя не отвлекаться от дороги на просмотр видео в телефоне, и это вывело Фаридуна из себя.

Социальные сети

Сначала таксист начал оскорблять женщину, а затем перешёл к угрозам,попутно пытаясь с водительского сидения дотянуться до сидящей сзади пассажирки. По словам Дарьи скандал не утихал и в итоге Фаридун остановил машину посреди скоростной Северо-восточной хорды. Женщина сумела выбежать из машины, но таксист и по совместительству боец бросился вслед за ней. Долго преследовать Дарью он не стал и вскоре просто уехал, бросив её посреди трассы. Женщине, которая до сих пор не восстановилась полностью после тяжёлого перелома ноги, пришлось ждать помощи полиции целый час у дороги. Сервис такси отказался присылать другую машину или как-либо разбираться в ситуации.

На следующий день Дарья написала заявление в полицию по факту инцидента с таксистом. ИА Регнум направило запрос в ГУ МВД по Москве с просьбой рассказать о ходе дела. По данным редакции, Мадалиев — уроженец Таджикистана, а российский паспорт получил в 2018 году.

Кроме того, в 2020 году СМИ писали, что таксист уже нападал на пассажиров. Так, Даниил К. обвинял Мадалиева в избиении на парковке и вымогательстве денег. Москвич тогда написал заявление в полицию, но Фаридун написал встречное заявление, заверив, что именно пассажир его спровоцировал и напал первым.