Москва, 28 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по скоплению украинских бойцов в районе Суджи и ещё 14 населённых пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ ТАСС

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены по скоплениям противника в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение живой силе и технике 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ было нанесено ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск.

Также артиллеристы ВС России уничтожили в Курской области группу из семи украинских штурмовиков.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Массированный удар наносился авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

По данным Минобороны на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. ВСУ также потеряли 30 единиц бронетехники — боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевые бронированных машины, 201 автомобиль, добавили в оборонном ведомстве.