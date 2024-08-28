Москва, 28 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. На выборах депутатов в Мосгордуму горожане с нарушениями зрения смогут проголосовать электронно. Для этого страницу дистанционного голосования на портале mos.ru адаптировали под использование специальных программ (скринридеров), а на терминалы электронного голосования встроили специальный режим с синтезатором речи и пультом.

Er. ru Дистанционное электронное голосование

Москвичи с нарушениями зрения смогут услышать информацию с экрана, нажать на кнопки и заполнить необходимые поля. Кроме того, они смогут ознакомиться с порядком голосования, списком кандидатов и отдать свой голос самостоятельно.

Специальный режим на терминале электронного голосования можно включить, обратившись к члену избирательной комиссии. Он передаст специальный пульт — кликер, с помощью которого можно отдать голос за кандидата.

Независимый эксперт в области цифровой доступности Оксана Чучункова рассказала о своем опыте дистанционного голосования. Чучункова — инвалид по зрению, но это не мешает ей принимать участие в выборах и выражать общественно-политическую позицию.

«Вспоминая президентские выборы в марте, когда я полностью проголосовала самостоятельно, это была большая радость и большая гордость», — рассказала эксперт «Комсомольской правде». «Это значит, что и департамент информационных технологий ведет работу, и это повышает мою же собственную независимость в моих же собственных глазах, а это тоже очень важно», — отметила она.

По словам Чучунковой, с каждым годом система дистанционного электронного голосования улучшается. Разработчики прикладывают все усилия, чтобы любой избиратель смог проголосовать и определить судьбы своей страны и родного города.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.