Москва, 28 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Ирина Болгар, называющая себя матерью трёх детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него иск в суд в Швейцарии. В нём она заявила, что Дуров применил физическое насилие в отношении одного из их общих детей, пишет Forbes.

Pavel Durov/Global Look Press Павел Дуров

В материале уточняется, что Болгар обратилась в швейцарский суд в марте 2023 года. Она подала иск о том, что Дуров пять раз применял физическое насилие к младшему сыну.

По словам истицы, случившееся негативно сказалось на здоровье ребёнка, врачи диагностировали у него сотрясение мозга. В качестве доказательств Болгар якобы приложила медсправку с анамнезом сына. Документ датирован апрелем 2023 года.

Позже женщина подала против предпринимателя ещё один иск — о единоличной опеке над ребёнком. Названые обращения, по данным издания, поступили в суд спустя несколько месяцев после заявления Болгар об отказе Дурова выплачивать ей алименты.

Представитель Дурова не дал никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации. Защита Болгар подтвердила, что между сторонами продолжается гражданское разбирательство, детали при этом не раскрывались.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа журнал Forbes опубликовал фото Дурова, как утверждается, с тремя его биологическими детьми. В издании сообщили, что проживающая в Швейцарии Болгар заявила, что является матерью троих младших детей миллиардера. В подтверждение этому она прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля.

30 июля Дуров опубликовал пост, в котором сообщил, что у него есть более 100 биологических детей в 12 странах. Он также поделился, что 15 лет назад один из его друзей попросил помочь завести ребёнка, сдав сперму в клинике. Кроме того, предприниматель написал, что откроет свой ДНК-код, чтобы его биологические дети могли легче находить друг друга.