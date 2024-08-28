Курск, 28 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В Журавлях Курской области морпехи уничтожили три автомобиля, а также около 20 солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), тем самым сорвав ротацию. Об этом сообщили в силовых структурах.

РИА Новости / Виталий Аньков

«В районе Журавлей Кореневского района уничтожено расчетом Д-30 три автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Таким образом сорвана ротация», — передаёт слова представителя силовых структур aif.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в приграничном районе Курской области российские силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы. Экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Массированный удар наносился авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

По данным Минобороны на 27 августа, украинские войска за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. Они также лишились 30 единиц бронетехники, в том числе боевой машины пехоты и бронетранспортёра.

Ранее в ведомстве сообщили, что российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям живой силы и военной технике украинской армии в Сумской области.