Курск, 28 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ в Курской области, сообщило 28 августа Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Штурмовики противника пытались атаковать в направлении четырёх населённых пунктов региона.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, были сорваны попытки атак противника в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки. ВСУ в ходе попыток атаковать потеряли до 75 человек, а также танк и восемь боевых бронированных машин. Пятеро военнослужащих противника сдались в плен.

Как передавало ИА Регнум, также 28 августа Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 380 военных, а всего за время ведения боевых действий на данном направлении (с 6 августа) — до 7000 человек. Авиация ВС РФ в минувшие сутки поразила резервы противника в 13 населённых пунктах Сумской области. Также были нанесены удары по украинским силам в районе Суджи и ещё 14 населённых пунктов Курской области.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага.