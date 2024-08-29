Калуга, 29 августа, 2024, 09:00 — ИА Регнум. До конца 2026 года в небольших российских городах и исторических поселениях откроются ещё почти 300 современных общественных пространств. Уютные дворы, парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, детские и спортивные площадки обустроят по итогам IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и III Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа, которые ежегодно проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом сезоне победа досталась 288 проектам из 486 заявок. Победителей объявили в Калуге на площадке Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

АНО «Национальные приоритеты»

Например, посетители парка в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в скором времени смогут отдыхать, заниматься спортом или играть с детьми, наблюдая при этом одно из самых поразительных явлений природы — северное сияние.

Перенестись в мир северной красоты на улице Ленина помогут зона со сценой и местами для отдыха, мини-сквер с системой тропинок, вдоль которых разместятся посадочные места с навесами. Проектом также предусмотрены детские площадки с многофункциональными игровыми комплексами. Для проведения локальных мероприятий в парке установят амфитеатр, спортивные площадки с навесами и различные арт-объекты.

По словам врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука, в проекте будет раскрыта региональная идентичность, история Севера и югорский характер. Придумать идеи для парка помогли местные жители.

А в поселении Могойтуй на благоустройство парка вдохновила история создания первого школьного планетария в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке. Уже в 2025 году в обновленном парке будут установлены беседка-планетарий, выставка-стенд, посвящённая планетам Солнечной системы и первому школьному планетарию, арт-объект «Солнечные часы». Кроме того, в парке появятся сцена и танцевальная площадка, спортивная площадка для подготовки к ГТО, летние батуты и детские многофункциональные зоны.

«Видеть такой парк мечтателей в поселке Могойтуй — это уникальное событие. Это место станет действительно центром притяжения жителей района и, безусловно, будет визитной карточкой Могойтуйского района, дополняя единственный в Забайкалье самодельный школьный планетарий», — говорит замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.

АНО «Национальные приоритеты»

И таких точек притяжения по всей стране с каждым годом становится всё больше и больше. За 12 сезонов Всероссийских конкурсов лучших проектов, которые проводятся по программе нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», в регионах определили 1315 проектов-победителей, из которых 717 уже реализованы. Среди них 292 парка, 141 улица и пешеходная зона, 152 набережные и 132 площади.

«Формирование комфортной городской среды — одно из востребованных среди жителей направлений, которое традиционно находит поддержку президента нашей страны. Важным решением стало продление Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды до 2030 года», — подчеркнул зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что второй год участие в конкурсе принимают новые регионы России, в которых будет преображено 11 пространств. А в целом по программе нацпроекта каждый год в конкурсе принимают участие около трёх тысяч муниципальных образований с населением порядка 110 млн человек.

«За последние несколько лет была проведена колоссальная работа, которая помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но также повлиять на различные сферы жизни людей, в том числе экономическую и социальную», — отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Так, в 81 регионе появилось более 23,3 тысячи новых рабочих мест и свыше пяти тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности.

Чтобы реализовать как можно больше проектов для комфортной жизни россиян, Минстрой и АНО «Национальные приоритеты» прорабатывают идею запуска студенческого конкурса по созданию проектов благоустройства общественных пространств. Он будет проводиться среди студентов архитектурно-строительных факультетов российских вузов в поддержку национального проекта «Жилье и городская среда».

К слову, студенты уже получают возможность для профессионального и творческого роста. Такой возможностью воспользовалась Анастасия Хохлова. В 2020 году, будучи студенткой кафедры архитектуры Государственного университета по землеустройству, она приняла приглашение на практику от администрации Черняховска и разработала концепцию Парка Победы, отражающую колорит Калининградской области.

За её работу, которая была вынесена на Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, горожане отдали почти 10 тысяч голосов. Позже архитектор получила предложение о работе в администрации города. А уже в 2022 году Анастасия прошла обучение по бесплатной программе Архитекторы.рф, направленной на повышение профессиональных компетенций специалистов в сфере урбанистики и городской архитектуры.

Получив новые знания и опыт, бывшая студентка, а теперь советник главы города Черняховска, доработала проект Парка Победы с фокусом на экологичность. А в этом году её работа «Пространство человека» стала победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Убеждена, что значимость реализации своих проектов, особенно в студенческие годы, неимоверно высока. Так как сама на практике поняла эту разницу между учебными проектами и их реализацией. Я считаю, что благодаря таким конкурсам из университетов будут выпускаться еще более квалифицированные, подкованные молодые и талантливые специалисты, которые будут дальше развивать наши города», — отметила Анастасия Хохлова.

Как сообщало ИА Регнум, общественные пространства по всей стране преображаются по программе национального проекта «Жилье и городская среда», одной из целей которого является формирование комфортной городской среды. Для этого по всей стране ежегодно благоустраивается порядка 10 тысяч общественных территорий. Всего за время реализации нацпроекта в России преобразилось более 67 тысяч объектов городской инфраструктуры в более чем 5,8 тысячи населенных пунктов по всей стране.

Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды будет продолжена и дальше — по программе нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который формируют в соответствии с поручениями президента Владимира Путина.