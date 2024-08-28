Пенза, 28 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Сообщения о якобы обнаруженной в выходные, 24–25 августа, на территории одного из районов Пензенской области группе диверсантов ВСУ являются ложными, заявило 28 августа региональное министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Global Look Press

Указанные сообщения ранее появились в нескольких Telegram-каналах.

«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», — подчеркнуло министерство.

Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным официальным источникам информации, а также напомнило об уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее с аналогичным заявлением выступили власти Саратовской области. Сообщения о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию региона не соответствует действительности, заявили в своих Telegram-каналах главы пяти районов Саратовской области.

23 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Киевский режим ради очередной кровавой «пиар-акции» готов пожертвовать множеством украинских военнослужащих, которые гарантированно будут уничтожены, подчеркнул Сальдо.