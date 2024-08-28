Москва, 28 августа, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Каких-либо предпосылок для мирных переговоров по Украине в настоящее время нет, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет», — сказал он.

Также в ходе брифинга Песков оценил так называемый «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Россия продолжает СВО и достигнет своих целей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков рассказал, что украинский конфликт обсуждался в ходе недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, однако какой-либо конкретный план урегулирования конфликта Моди не предлагал.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Зеленский заявил, что конфликт на территории Украины кончится переговорами, но для их начала Киев хочет иметь «сильные позиции для диалога». Также он сказал, что не согласен на отказ от территорий, ранее входивших в состав Украины, в обмен на прекращение конфликта.

12 августа Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.