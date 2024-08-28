Москва, 28 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Россия продолжает спецоперацию на Украине и достигнет всех своих целей. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сделанное накануне главой киевского режима Владимиром Зеленским заявление о подготовке «плана победы над Россией».

Офис президента Украины

Отвечая на вопрос одного из корреспондентов, представитель Кремля отметил, что Россия не в первый раз слышит такие заявления от представителей киевского режима.

«Мы отдаем себе отчёт в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил он.

27 августа на пресс-конференции глава киевского режима заявил, что власти Украины разработали «план победы» и намерены представить его президенту США Джозефу Байдену. По словам Зеленского, успех этого плана зависит именно от Байдена. Позднее этот план будет представлен кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее Песков отмечал, что цели, которые стоят перед Россией, безальтернативны и страна достигнет их выполнения. По его словам, одним из средств достижения целей является спецоперация. Однако, она является крайним средством. Представитель Кремля добавил, что мирный способ был для Москвы всегда предпочтительнее. Спецоперация России будет проводиться до достижения всех её целей, резюмировал он.

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