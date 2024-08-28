Москва, 28 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не предлагал каких-либо конкретных планов по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил 28 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

IMAGO/photonews. at/Georges Schne/Global Look Press Премьер-министр Индии Нарендра Моди

По его словам, Моди в ходе разговора сообщил, что хотел бы помочь в урегулировании кризиса на Украине, однако он не выдвигал свою мирную инициативу.

«Каких-либо конкретных планов Моди не предлагал», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. Премьер Индии заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине.

Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ было достигнуто полное взаимопонимание в отношении того, что мир необходимо установить как можно скорее. Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Основной темой на переговорах также был конфликт на Украине.

27 августа в ходе телефонного разговора с Путиным он проинформировал российского лидера об итогах своего визита и выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.