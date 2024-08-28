* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Магас, 28 августа, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Задержанные за подготовку нападения на церковь в Сунже Ингушетии и диверсий против правоохранительных органов являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России).

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«Они являются последователями ИГИЛ», — передаёт слова источника в правоохранительных органах «Газета.Ru».

Представители Следственного комитета России проинформировали, что подозреваемые были арестованы, возбуждено уголовное дело.

28 августа в ФСБ сообщили о задержании в Ингушетии шестерых человек, которые намеревались совершить в регионе серию терактов против религиозных объектов и правоохранителей. У них нашли самодельную бомбу и компоненты для неё, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации, а также электронные носители информации с инструкциями по ведению боевых действий и изготовлению взрывных и зажигательных устройств.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на Северном Кавказе остаётся тяжёлой, а в регионе сохраняется тенденция роста экстремистских и террористических преступлений.