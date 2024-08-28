Москва, 28 августа, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Приговор Людмиле (Люсе) Штейн вступил в законную силу. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Штейн.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 7 ноября санкционировал заочный арест сроком на два месяца Штейн. Она обвинялась в совершении преступления предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

27 марта Басманный суд города признал Штейн виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет 15 дней, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 3 года 6 месяцев.

При этом срок наказания исчисляется с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента её задержания на территории РФ.

В мае 2022 года Люсю Штейн объявили в розыск.

Ранее Штейн неоднократно задерживалась полицией. В 2021 году её признали виновной в совершении уголовного преступления — по части 4 статьи 33 — части 1 статьи 236 УК РФ («Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей»). Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Позднее ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд впоследствии назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.