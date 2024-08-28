Курск, 28 августа, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщили 28 августа в концерне «Росэнергоатом».

Global Look Press

Ранее в Росгвардии сообщили об обнаружении вблизи АЭС обломка РСЗО HIMARS. Боевая часть снаряда вошла в землю, инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

«Станция работает в штатном режиме», — отметили в концерне.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть Курскую АЭС и дать независимую оценку ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за «повышением военной активности» и обстановкой в районе АЭС.

Ранее Гросси отмечал, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию Курской АЭС. По его мнению, станция работает в режиме, «очень близком к нормальному». Однако бои идут всего в нескольких километрах, что вызывает серьёзные опасения.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что украинские военные пытались нанести удары по Курской АЭС.