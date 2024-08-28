Феодосия, Крым, 28 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Огнеборцам удалось локализовать лесной пожар под Феодосией на 150 га, сообщили в МЧС России.

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«Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 га», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ликвидации возгорания задействованы более 470 специалистов и 100 единиц техники. Тушение осложняется ветром.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 августа МЧС сообщило, что распространения огня на село Южное не допущено. В ликвидации возгорания используются в том числе вертолёты.

По данным министерства, в районе Тепе-Оба ведомственными вертолётами было сброшено 210 тонн воды.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с пожаром в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». Всего будут эвакуированы около 100 человек. Для размещения людей развернули два пункта в посёлке Коктебель.