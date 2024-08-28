Москва, 28 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России перерезали две ключевые дороги снабжения группировки ВСУ под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Обе дороги снабжения противника, который находится в Угледаре, оказались перерезаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные заминировали грунтовые дороги.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа «Военное обозрение» сообщало, что Вооружённые силы России совершили мощный прорыв под Угледаром. В результате ВСУ были выбиты из укрепрайона в районе вентиляционного ствола шахты «Южно-Донбасская №1».

В начале августа сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины могут оказаться в котле в Угледаре на временно оккупированной Киевом части ДНР.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные взяли под артиллерийский огневой контроль важный транспортный узел ВСУ в районе Угледара.