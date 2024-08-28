Монтевидео, 28 августа, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Полузащитник уругвайского «Насьоналя» Хуан Искьердо умер в больнице после того, как потерял сознание на поле во время матча с бразильским «Сан-Паулу». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

Причиной смерти 27-летнего футболиста стала остановка дыхания, связанная с аритмией. Искьердо находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Весь «Насьональ» оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда», — заявили представители «Насьоналя» в соцсети Х и выразили соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсмена.

Искьердо выступал за уругвайские клубы «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан-Луис», «Пеньяроль» и «Серро», а в 2024 году перешёл в «Насьональ».

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Искьердо упал на поле на 84-й минуте матча в 1/8 финала Кубка Либертадорес. На скорой его привезли в больницу Альберта Эйнштейна. Позже врачи сообщили, что у футболиста останавливалось сердце, прогрессируют повреждения мозга и повышается внутричерепное давление.

После инцидента с Искьердо в Уругвае отменили все матчи профессиональных турниров, запланированные на 24–25 августа.