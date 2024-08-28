Курск, 28 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил (ВС) России уничтожили в Курской области группу из семи украинских штурмовиков.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежавших 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — сказал «РИА Новости» представитель российского силового ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Массированный удар наносился авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

По данным Минобороны на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. ВСУ также потеряли 30 единиц бронетехники — боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майорАпти Алаудиновсообщил, что в Курской области остановлены 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады ВСУ. Два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — освобождены российскими военными, этот район зачищен и взят под контроль.