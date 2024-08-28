Магас, 28 августа, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Шестерых экстремистов, готовивших теракты, задержали в Ингушетии. Об этом сообщили журналистам 28 августа в Центре общественных связей ФСБ России.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Местные жители намеревались совершить серию терактов против правоохранителей и религиозных объектов в регионе. В частности, они готовили нападение на церковь в городе Сунжа и диверсии против силовиков.

«Задержанные дали признательные показания», — уточнили в ФСБ.

Все подозреваемые — приверженцы международной террористической организации, запрещённой на территории России. Их выявили и задержали в городе Назрань и селе Кантышево.

У экстремистов нашли самодельную бомбу и компоненты для неё, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации, а также электронные носители информации с инструкциями по ведению боевых действий и изготовлению взрывных и зажигательных устройств.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на Северном Кавказе остаётся тяжёлой, в регионе сохраняется тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. Он напомнил, что с начала года в Карачаево-Черкесии и Дагестане в результате терактов погиб 21 человек, 18 из них были правоохранителями.

Группа вооружённых людей 23 июня напала на два православных храма и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. От рук боевиков погибли настоятель храма Николай Котельников и охранник, а также начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев. Шестеро боевиков были ликвидированы. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что власти продолжат выявлять спящие ячейки террористов.