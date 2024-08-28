Нижнекамск, Татарстан, 28 августа, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно ограничил приём и отправку самолётов, сообщил 28 августа пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Полёты ограничены с 9:00 мск для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, пояснил представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ограничения ввели в аэропорту Казани. Прибывающие самолёты перенаправляют на запасной аэродром в Самару.

Казанский аэропорт несколько раз приостанавливал работу за последние месяцы. В частности, небо над городом закрывали 27 июля, 3 и 10 июня, 23 мая.

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Восемь дронов уничтожили в небе над Воронежской областью, четыре — над Ростовской.