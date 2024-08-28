Москва, 28 августа, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на базу Роспатента.

РИА Новости / Максим Блинов

Отмечается, что не менее 17 заявок были поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам, речь идёт о товарных знаках самого Hyundai и его суббренда Genesis.

По словам патентного поверенного компании «Онлайн Патент» Маргариты Тарасовой, подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж автомобилей неофициальными дилерами.

В России товарный знак, который не используется в течение трёх лет, может быть аннулирован.

Как передавало ИА Регнум, завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В январе 2024 года компания «Арт-финанс» закрыла сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Завод Hyundai Motor построили в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он выпускал свыше 200 тыс. автомобилей Solaris, Creta и Kia Rio ежегодно.

После начала спецоперации и из-за антироссийских санкций в 2022 году из России ушёл ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota, Mercedes-Benz.