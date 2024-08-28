Москва, 28 августа, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В России с начала сентября вступит в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для нарушителей предусмотрели штрафы, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Иван Шилов ИА Регнум

Парламентарий напомнил, что при высадке указанных категорий граждан водителя оштрафуют на 5 тыс. рублей, должностные лица — на 30 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла закон о запрете высадки инвалидов I группы при езде без сопровождения или если они забыли социальную карту, указал Федяев.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 февраля в Южно-Сахалинске водитель решил не ехать до конечной остановки и высадил девятилетнюю девочку посреди заснеженной трассы. В результате ребёнок оказался за километр от ближайшей остановки. В прокуратуре Сахалинской области заявили, что начали проверку по факту инцидента.

Водитель-мигрант не захотел принимать к оплате социальную карту и насильно выгнал из маршрутки в подмосковных Люберцах женщину-инвалида I группы. Кроме того, жители Люберец, которые постоянно пользуются этим маршрутом, пожаловались в соцсетях, что этот же водитель часто хамил пассажирам, когда они возмущались его неаккуратной ездой.