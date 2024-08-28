* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 августа, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обратился в очередную инстанцию, теперь уже в Верховный суд России, с жалобой на отказ нижестоящих инстанций исключить его имя из реестра иноагентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Максим Покровский

По информации пресс-службы суда, от Максима Покровского поступила жалоба.

«Дату судебного заседания пока не назначили», — добавили в ВС.

Известно, что Покровский живёт в Соединённых Штатах с 2022 года, гастролируют по Европе и негативно высказывается о России, её жителях и спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В ведомстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, принимал участие в сборе средств в поддержку киевского режима.

5 июля Покровский решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Суд состоялся 17 июля, было принято решение не исключать исполнителя из реестра.

С начала специальной военной операции Покровский записал несколько песен и клипов с осуждением СВО.