Москва, 28 августа, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Сотрудники группы компаний «Пикет», занимающиеся поставками тактического снаряжения для ВС РФ, подозреваются в хищении 2,4 млрд рублей Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА Регнум

По данным следствия, «Пикет» по заключенному 10 ноября 2022 года госконтракту должен был поставить заказчику 20 040 бронежилетов для участников спецоперации. На эти цели выделялось 2,4 млрд рублей.

Минобороны, получив средства защиты, установило, что бронежилеты не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

СК РФ возбудил уголовное дело. Судом были арестованы гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Деньгами фигуранты распорядились по собственному усмотрению, в частности они потратили деньги Минобороны на приобретение недвижимости, долей в пяти компаниях. Все активы обвиняемых арестованы.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд 21 апреля арестовал троих фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Минобороны. Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову заключили под стражу на два месяца, до 19 июня. Фигурантам дела предъявили обвинение в растрате, совершённой организованной группой либо в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Организованная преступная группа, которая фигурирует в деле о сухпайках для Минобороны, распределила функции между представителями предприятий, занимавшихся производством продукции.

В группу входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Все эти организации участвовали в обеспечении военных индивидуальными рационами питания.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».