Курск, 28 августа, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 27 августа нанесли серьёзное поражение боевикам ВСУ в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апти Алаудинов

«Выбито очень большое количество противника. Он уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

В результате тяжёлых боёв украинские формирования были отброшены на существенное расстояние. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили за сутки в зоне своей ответственности две единицы техники ВСУ. Также ликвидировали большое количество пехоты, заключил Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, решение киевского режима направить свои лучшие войска в Курскую область дало ВС России полную свободу действий в Донбассе, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Эксперт назвал безумным предположение, что ВСУ смогут длительное время удерживать часть российской территории в Курской области.

Нападением на Курскую область власти киевского режима хотели отвлечь значительные силы армии России с покровского направления, но эта попытка провалилась, признал главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия эти планы разгадала, из-за чего она продолжает сосредоточивать основные усилия на покровском направлении. Ситуация на данном направлении остаётся довольно сложной для ВСУ, заявил он.