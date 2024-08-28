Москва, 28 августа, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Украинские боевики прицельно наносят удары по военным и гражданским медработникам и технике, игнорируя Женевскую конвенцию, которая запрещает бить по врачам. Об этом рассказал военный врач группировки войск «Днепр» с позывным Дастан.

ИА Регнум Военный хирург, СВО

«Реалии СВО показали то, что противник не пренебрегает ударами по медикам и их технике, а иногда даже ставит в приоритет, чтобы увеличить количество погибших и затруднить оказание помощи раненым», — цитирует врача «РИА Новости».

По словам военврача, прифронтовая 15-километровая зона отслеживается боевиками. Они не пропускают удары по медицинской и гуманитарной технике, используют FPV-дроны и артиллерию.

Дастан также пояснил, что страдают и мирные жители, оттого что налёты ВСУ затрудняют логистику — подвоз медикаментов, продуктов питания, эвакуацию.

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