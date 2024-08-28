Курск, 28 августа, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Подробности операции сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM В кабине вертолёта Ми-8

Массированный удар наносился авиаракетами по разведанным целям ВСУ.

«Личный состав и бронированная военная техника врага были уничтожены», — пояснили в оборонном ведомстве.

По завершении операции лётчики выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.

Как сообщало ИА Регнум, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что украинским боевикам в Курской области нанесено серьёзное поражение.

Бойцы его подразделения 27 августа сожгли две единицы техники ВСУ и уничтожили «очень большое» количество пехоты.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике противника в приграничных районах Курской области. Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.