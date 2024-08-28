Москва, 28 августа, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Генеральный директор компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик Лоджик» Борис Галкин не признал вину в растрате выделенных «Роснано» средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам уголовного дела, Галкин не мог самостоятельно принимать решения. Сторона защиты указала на отсутствие в фабуле обвинения описания каких-либо преступных действий с его стороны, передаёт ТАСС.

Известно, что у Галкина есть вид на жительство в Индонезии.

Как сообщало ИА Регнум, московский суд отправил в СИЗО Бориса Галкина. Ему предъявили обвинение в растрате средств, выделенных «Роснано». Уголовное дело в отношении гендиректора компании возбудили ещё в апреле 2023 года. В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций.

В октябре 2023 года «Роснано» предупредило, что находится на грани банкротства. На тот период чистый долг компании составлял 95,6 млрд рублей. Акционеров призвали принять меры по улучшению финансового состояния предприятия, чтобы не допустить его банкротства.

Несколько уголовных дел возбудили по результатам проверок, в ходе которых выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.