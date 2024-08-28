Москва, 28 августа, 2024, 04:22 — ИА Регнум. В Москве суд отправил в СИЗО генерального директора компании по производству планшетов (гибкой электроники) «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, которому предъявлено обвинение в растрате средств, выделенных «Роснано».

Tikhonoff Michael / moscow-live.ru Роснано

Уголовное дело в отношении Галкина было возбуждено ещё в апреле 2023 года. Обвиняемый отправлен в СИЗО.

В «Роснано» сообщили ТАСС, что инициирование процедуры банкротства «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведённой командой компании для возврата первоначальных инвестиций.

24 июля стало известно, что Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве.

В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд рублей в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций.

Как сообщало ИА Регнум, планшеты Plastic Logic общественности представил в сентябре 2011 года Анатолий Чубайс, будучи в то время главой «Роснано». Гаджет разработали в качестве замены учебников для школьников. В нём нет игр и можно закачивать учебные материалы. Устройство разработали совместно с Великобританией.

«Роснано» в октябре 2023 года предупредило, что находится на грани банкротства. На тот период чистый долг компании составлял 95,6 млрд рублей. Акционеров призвали принять меры по улучшению финансового состояния предприятия, чтобы не допустить его банкротства.

Компания «Роснано» объявила о намерении инициировать процедуру банкротства своей портфельной компании ООО «Пластик Лоджик».

Несколько уголовных дел возбудили по результатам проверок, в ходе которых выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.

Мещанский суд Москвы 27 августа заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселёва и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.