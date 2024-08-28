Курск, 28 августа, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и на выборах в Законодательное собрание Севастополя стартовало 28 августа и продлится до 5 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Урны для голосования

«При проведении досрочного голосования будут применяться две из четырёх форм голосования, предусмотренных порядком, утверждённым ЦИК России: досрочное голосование в помещении для голосования и досрочное голосование вне помещения для голосования», — пояснила журналистам глава Севастопольского избиркома Нина Фаустова.

Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

Как передавало ИА Регнум, с 28 августа для жителей Курской области организовали досрочное голосование на участках и на дому. Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что выборы губернатора Курской области переносить не будут. Должность временно исполняющего обязанности губернатора региона занимает Алексей Смирнов.

В середине июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 субъектах в единый день голосования (8 сентября) организуют около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.