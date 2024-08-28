Грозный, 28 августа, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинским боевикам в Курской области нанесено серьёзное поражение. Такое заявление он сделал в Telegram-канале.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

Алаудинов отметил, что у российских бойцов был «тяжёлый день», а потому противник уже «не катается таким количеством транспорта, как до сих пор».

По словам чеченского командира, военные его подразделения 27 августа сожгли две единицы техники ВСУ и уничтожили «очень большое» количество пехоты.

Как сообщало ИА Регнум, проигрывая на поле боя, вражеские силы начали интенсивно «бомбить» информационными вбросами против спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Алаудинов заявил, что пять украинских вооружённых формирований остановили российские военные в ходе выполнения боевых задач в Курской области. По его словам, уже «захлебнулись в своей крови» 61-я, 80-я, 82-я бригады ВСУ, а 92-я и 95-я бригады пошли «к своему завершению».