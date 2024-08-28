ДНР, 28 августа, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Из находящегося под контролем ВСУ города Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) власти начали эвакуацию. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала ещё в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, воды, газа, света. На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берём из единственной скважины», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

По словам источника, горожане готовятся к боевым действиям, запасаются едой, оборудовали подвалы. Украинские военные активно заходят в Селидово, идёт подготовка к боям в городской черте.

Как сообщало ИА Регнум, в августе вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных Киеву Покровска, Мирнограда и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 9 августа отметил, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе ДНР и движутся к Гродовке в направлении Селидово.

По данным Минобороны, ВС России нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживая при этом инициативу. Бойцы успешно взламывают оборону противника, добавили в ведомстве.