Москва, 28 августа, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в ходе пресс-конференции 27 августа, что у РФ есть своя доктрина использования ядерного оружия, о которой США знают очень хорошо.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

После переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров ответил на вопросы журналистов, в том числе и о ядерном вооружении.

«У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — заявил Лавров.

По словам главы МИД, американцы опрометчиво считают, что угроза третьей мировой войны «может затронуть исключительно Европу».

Как сообщало ИА Регнум, в марте российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

20 июня Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар. Президент также отметил, что Россия следит за ростом угроз и будет на это адекватно реагировать.