Черкассы, Украина, 28 августа, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Украинская энергетическая компания «Энергоатом» 27 августа сообщила о планах по возобновлению строительства Чигиринской АЭС в Черкасской области. Речь идёт о постройке четырёх новых энергоблоков с использованием американской технологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Строительство Чигиринской АЭС рядом с городом Орбита было остановлено в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС. На данный момент «Энергоатом» готовится к возобновлению проекта, идёт подбор площадок.

«Строительство АЭС будет проходить в рамках программы по увеличению мощности отечественной атомной генерации, рассчитанной до 2050 года. Под строительство уже выделен земельный участок площадью более 38 га», — сообщается в Telegram-канале компании.

Также отмечается, что для усиления энергетической безопасности Украины «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС, уже началось строительство энергоблоков №5 и №6.

Как сообщало ИА Регнум, Украина лишилась 9 гигаватт производственных энергомощностей, отметила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для британской газеты Financial Times. Это составляет половину объёма, необходимого в зимний период.

Она призвала западные страны помочь киевскому режиму с ремонтом повреждённых объектов, передать децентрализованные генераторы, увеличить экспорт электроэнергии на Украину и усилить систему ПВО страны.

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что за время конфликта Украина потеряла от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям.

Эксперт по энергетической политике в Восточной Европе Сурия Джаянти отмечал, что Украина летом 2024 года переживала самые серьёзные веерные отключения электроэнергии за всё время конфликта. По его словам, около 60% электроэнергетики в стране выведено из строя.

В июне исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупреждал, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то зимой жители страны смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.