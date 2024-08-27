Москва, 28 августа, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Россия с начала спецоперации в кратчайшие сроки успешно наладила производство различных вооружений. На данный момент с поставками в целом «всё благополучно». Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 августа на встрече с участниками СВО — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы в кратчайшие сроки наладили производство самых различных видов оружия. И сейчас у нас с поставками в целом всё благополучно. Не идеально, потому что идеально не бывает. Но в целом благополучно», — заверил Медведев.

Политик пояснил, что, когда закончится активная часть спецоперации, всё равно в течение многих лет придётся выпускать оружие в очень значительных объёмах, как в СССР после окончания Великой Отечественной войны.

«Мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что враги России получают вооружение со всего мира, а Россия находится «на самообеспечении», достигает целей своими силами.

Как сообщало ИА Регнум, «Калашников» 27 августа показал новый подствольный гранатомёт ГП-46. В компании отметили, что мировая премьера нового оружия состоится на V Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдёт 24–26 сентября в Баку. Гранатомёт предназначен для поражения живой силы противника в окопах, траншеях и небронированной технике.

ГП-46 можно присоединять к автомату Калашникова, а также к специальному откидному прикладу.

10 августа «Калашников» представил новый ручной пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм для российской армии. Пулемёт предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей сухопутных войск, ВДВ, а также морской пехоты и подразделений специального назначения.

Ранее концерн представил новый автомат АК-19 для патронов образца НАТО. Новинка была создана на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. Новая модель адаптирована к всесуточному применению, а также обладает повышенной точностью.