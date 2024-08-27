В Финляндии признали пропажу 400 беженцев
Yle: в Финляндии потеряли 400 беженцев, часть из них нашли в европейских странах
Хельсинки, 28 августа, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Финские центры приёма беженцев потеряли 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года. Об этом со ссылкой на миграционную службу Финляндии сообщил 27 августа общественный вещатель Yle.
Большинство просителей (около 800 человек) до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приёма по всей Финляндии. Большинство прибывших в страну (88%) — мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Это граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии и других стран.
По правилам заявление о предоставлении убежища рассматривают в течение полугода. Представитель службы добавил, что обработка заявлений затянулась из-за множества поступивших за короткое время заявок в дополнение к уже стоящим в очереди.
Убежища в Финляндии смогли получить из рассмотренных заявлений 50 человек, ещё 120 просителям отказали. Часть людей, получивших отказ, уехали в другие страны Европы, некоторые вернулись на родину.
Около 370 заявлений либо отозвали сами подававшие, либо просители выпали из поля зрения властей более чем на два месяца.
По итогу в Финляндии недосчитались 400 пропавших просителей убежища, из них около 260 человек обнаружили в других европейских странах. Около 140 беженцев самостоятельно вернулись домой или скрылись в Европе. Об их судьбе властям ничего не известно.
Как сообщало ИА Регнум, с 22 июля в Финляндии действует закон о выдворении беженцев на границе с Россией. Из-за расхождений с некоторыми положениями конституции документ считается чрезвычайным. Его приняли сроком на один год. Законом установлены условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе.
Власти Финляндии могут вернуться к обсуждению вопроса об открытии пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2024 года, заявила глава МИД страны Элина Валтонен. До этих пор граница останется закрытой, добавила она.