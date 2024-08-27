Хельсинки, 28 августа, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Финские центры приёма беженцев потеряли 400 человек, прибывших в страну через Россию с осени 2023 года. Об этом со ссылкой на миграционную службу Финляндии сообщил 27 августа общественный вещатель Yle.

Сергей Корсун ИА Регнум Европа, Евросоюз, ЕС, мигранты, миграционный кризис, беженцы

Большинство просителей (около 800 человек) до сих пор ожидают решения о предоставлении убежища, находясь в центрах приёма по всей Финляндии. Большинство прибывших в страну (88%) — мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Это граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии и других стран.

По правилам заявление о предоставлении убежища рассматривают в течение полугода. Представитель службы добавил, что обработка заявлений затянулась из-за множества поступивших за короткое время заявок в дополнение к уже стоящим в очереди.

Убежища в Финляндии смогли получить из рассмотренных заявлений 50 человек, ещё 120 просителям отказали. Часть людей, получивших отказ, уехали в другие страны Европы, некоторые вернулись на родину.

Около 370 заявлений либо отозвали сами подававшие, либо просители выпали из поля зрения властей более чем на два месяца.

По итогу в Финляндии недосчитались 400 пропавших просителей убежища, из них около 260 человек обнаружили в других европейских странах. Около 140 беженцев самостоятельно вернулись домой или скрылись в Европе. Об их судьбе властям ничего не известно.

Как сообщало ИА Регнум, с 22 июля в Финляндии действует закон о выдворении беженцев на границе с Россией. Из-за расхождений с некоторыми положениями конституции документ считается чрезвычайным. Его приняли сроком на один год. Законом установлены условия, при которых финские власти могут ограничить приём беженцев на границе.

Власти Финляндии могут вернуться к обсуждению вопроса об открытии пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2024 года, заявила глава МИД страны Элина Валтонен. До этих пор граница останется закрытой, добавила она.