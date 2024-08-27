Грозный, 28 августа, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Проигрывая на поле боя, вражеские силы начали интенсивно «бомбить» информационными вбросами против спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. Об этом министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале.

ИА REGNUM Фейк

Дудаев пояснил, что в последнее время на различных интернет-площадках массово распространяются провокационные заявления, искаженная информация, при этом любительского уровня. Для создания такого контента «периодически используются инструменты искусственного интеллекта», пояснил министр.

«Провокаторы, проигравшие на поле боя, тщетно пытаются распространять свои сказки в информационном пространстве», — сказал Ахмед Дудаев.

По словам чеченского министра, провокаторы пытаются своими вбросами создать впечатление, что бойцы «Ахмата» якобы массово отступают и сдаются в плен.

Как сообщало ИА Регнум, пять украинских вооружённых формирований остановили российские военные в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом 27 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов информировал, что украинские войска понесли очень большие потери на курском направлении 26 августа. Он уточнил, что два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — освобождены российскими военными, этот район зачищен и взят под контроль.

По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов.