Москва, 27 августа, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбудили по результатам проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений у компании. По данным правоохранительных органов, организацию признали потерпевшей стороной.

Alkanchik Роснано

«Только по одному делу в отношении компании причинён ущерб на сумму более 2 млрд рублей», — передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Мещанский суд Москвы 27 августа заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселёва и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, в 2009 году следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. По данным следствия, общая сумма необоснованно израсходованных средств превышала 220 млн рублей. В 2020 году уголовное дело прекратили в связи с истечением сроков давности.

В 2024 году депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Министерство юстиции для признания бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом. Парламентарий напомнил, что Чубайс долгое время работал в государственном аппарате, имел разные уровни допуска к секретным сведениям.